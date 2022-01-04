İsrail Hapishanesinde 141 gündür açlık grevinde olan Ebu Hevaş'a memleketinden "grev" desteği

EL İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 141 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu Hişam Ebu Hevaş'ın serbest bırakılması talebiyle işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil'in güneyinde bulunan memleketi Dura beldesinde kapsamlı bir grev başlatıldı.

Ulusal ve İslami güçlerin çağrısıyla, 4 aydan uzun süredir açlık grevinde olan Ebu Hevaş ile dayanışma içinde olan dükkan sahipleri, sivil ve resmi kurumlar kapılarını kapatarak greve gitti.

Sivil toplum kuruluşları İsrail'in Ebu Hevaş'ın idari tutukluluğuna son vermemesi ve serbest bırakılmamasını kınadı. Yapılan basın açıklamasında " İsrail'in mahkumu 'tüm dünyanın gözü önünde' öldürmeyi planladığı" ifade edildi.

Filistinli tutuklunun kardeşi Said Ebu Hevaş, AA'ya yaptığı açıklamada, tıbbi raporlara göre, kardeşinin sağlık durumunun kritik seviyede olduğunu; konuşma, görme ve duyma gücünü kaybettiğini ifade etti.

Said Ebu Hevaş, Filistin halkını "kardeşini ve tüm Filistinli tutukluları desteklemek için sokaklara çıkmaya" çağırdı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde protesto

Öte yandan, Batı Şeria'nın Ramallah kentine bağlı El-Bireh bölgesindeki Filistinliler de Uluslararası Kızılhaç Komitesi'nin kentteki binası önünde toplanarak protesto gösterisi düzenledi.

Filistin bayrakları ve Ebu Hevaş'ın fotoğraflarını taşıyan göstericiler, Ebu Hevaş'ın serbest bırakılması ve hayatının kurtarılması için "acil uluslararası müdahale" çağrısında bulundu.

Ulusal Demokratik Hareket üyesi Ömer Assaf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, açlık grevlerinden caydırmak amacıyla Ebu Hevaş'ı öldürmeye çalıştığını kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Filistin Ofisi, Filistinli tutuklu Ebu Hevaş'ın sağlık durumuna ilişkin "endişeliyiz" açıklaması yapmış, İsrail'in idari tutukluluk siyasetini sonlandırmasını istemişti.

Ebu Hevaş 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu"

El Halil'in güneyindeki Dura beldesinde ikamet eden 5 çocuk babası Ebu Hevaş (40), 27 Ekim 2020'den bu yana "idari tutuklu" olarak İsrail hapishanesinde tutuluyor. Ebu Hevaş, daha önce de 8 sene İsrail hapishanesinde kalmıştı.

Ebu Hevaş, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek için 17 Ağustos 2021'de açlık grevine başlamıştı.

İsrail Askeri İstinaf Mahkemesi 12 Aralık 2021'de Ebu Hevaş'ın tutukluluk kararına karşı sunulan itirazı reddederek, idari tutukluluk halinin 4 ay daha uzatılmasına hükmetmişti.

AA / Ekrem Biçeroğlu - Son Dakika Haberleri

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