İsrail hapishanelerindeki hasta Filistinli tutuklulara destek için kampanya başlatıldı

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesiyle ilgilenen yerel kurumlar, hasta tutuklulara destek kampanyası başlattı.

"Hayat, haktır" sloganıyla düzenlenen kampanyanın tanıtımı için Gazze Şeridi ve Ramallah'ta eş zamanlı basın toplantıları yapıldı.

Kurumların ortak imzasıyla basın mensuplarına dağıtılan yazılı açıklamada, kampanya ile İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik ihlallerini göz önüne sermenin ve uluslararası toplumu Tel Aviv yönetiminin uyguladığı tıbbi ihmal politikası hakkında bilgilendirmenin hedeflendiği kaydedildi.

Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris, Ramallah'taki Sağlık Bakanlığı binasında düzenlediği toplantıda, İsrail'in tutukluları öldürmek için tıbbi ihmal politikası uyguladığını söyledi.

Başlatılan kampanyayla tutukluların durumuna dikkati çekmek istediklerini kaydeden Faris, Filistinli kurumlar ve gruplara, İsrail'e karşı durmak ve tutukluları korumak için destek verme çağrısında bulundu.

Uluslararası sağlık heyeti talebi

Gazze Şeridi'nde ise Filistin Halk Kurtuluş Cephesi yöneticilerinden Avad es-Sultan, Filistinli tutuklulara yönelik işkence meselesinin Uluslararası Ceza Mahkemesine götürülmesini ve İsrail yönetiminden suçluların soruşturulmasını istedi.

Hapishaneleri ziyaret etmek, ciddi sağlık problemleri bulunan hastalara tedavi ve ilaç imkanı sağlamak üzere bölgeye acilen bir uluslararası sağlık heyeti gönderilmesi gerektiğini vurgulayan Sultan, Filistin'de ve İsrail hapishanelerinin önünde, hasta tutukluların serbest bırakılması amacıyla baskı oluşturmak üzere eylemler düzenlenme ve ulusal etkinlikler gerçekleştirmenin önemli olduğunu belirtti.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'inin çocuk olduğu belirtiliyor.