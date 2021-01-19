İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik "kasıtlı tıbbi ihmal" protesto edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLARTÜMÜ

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik "kasıtlı tıbbi ihmal" protesto edildi

19.01.2021 16:05 | Son Güncelleme: 19.01.2021 16:05
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen artış nedeniyle Gazze Şeridi'nde tutuklulara destek gösterisi yapıldı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen artış nedeniyle Gazze Şeridi'nde tutuklulara destek gösterisi yapıldı.

Gazze'de Filistinli grupların katılımıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik tıbbi ihmal politikası protesto edildi.

Ellerinde "Kovid-19 esirleri öldürüyor", "Esirler kırmızı çizgimizdir" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sağlık koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Gazze'deki Esirler Bakanlığı Vekili Baha el-Medhun, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin Kovid-19 salgını ve zalim uygulamalar altında olağanüstü bir durumdan geçtiğini belirterek, "İşgal makamları, esirlere yönelik ihlallerine devam ediyor. Özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucusu uluslararası kurumların sessizliği gölgesinde Kovid-19 cezaevlerinde yayılıyor." dedi.

Medhun, "İsrail, Filistinli esirlere kasıtlı olarak tıbbi ihmal uyguluyor ve yavaş ölüme terk ediyor. Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana cezaevlerinde maske ya da dezenfektan dağıtımı olsun hiçbir önlem alınmadı." diye konuştu.

Medhun, İsrail'in sağlık koşullarına ve en basit insani yaşam kriterlerine dahi dikkat etmeksizin kasıtlı olarak Filistinli tutuklular arasında virüsün yayılmasına müsaade ettiğini söyledi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında Kovid-19 vaka sayılarında görülen artışın ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı, 14 Ocak'ta uluslararası topluma tutukluların sağlık şartlarıyla ilgili araştırma yapacak uluslararası bir komisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

İsrail hapishanelerinde bugüne dek 250 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Oğuzhan Koç Seren Serengil İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Mesut Bakkal Hamza Hamzaoğlu Oğulcan Çağlayan Mert Hakan Yandaş
Tüm Haberler Kar Kaza Ankara Otomobil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik "kasıtlı tıbbi ihmal" protesto edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.1.2021 16:08:33. #1.15#
title