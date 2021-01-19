İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere yönelik "kasıtlı tıbbi ihmal" protesto edildi

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarında görülen artış nedeniyle Gazze Şeridi'nde tutuklulara destek gösterisi yapıldı.

Gazze'de Filistinli grupların katılımıyla düzenlenen gösteride, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik tıbbi ihmal politikası protesto edildi.

Ellerinde "Kovid-19 esirleri öldürüyor", "Esirler kırmızı çizgimizdir" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin sağlık koşullarının iyileştirilmesini istedi.

Gazze'deki Esirler Bakanlığı Vekili Baha el-Medhun, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail hapishanelerindeki Filistinlilerin Kovid-19 salgını ve zalim uygulamalar altında olağanüstü bir durumdan geçtiğini belirterek, "İşgal makamları, esirlere yönelik ihlallerine devam ediyor. Özgürlük, demokrasi ve insan hakları savunucusu uluslararası kurumların sessizliği gölgesinde Kovid-19 cezaevlerinde yayılıyor." dedi.

Medhun, "İsrail, Filistinli esirlere kasıtlı olarak tıbbi ihmal uyguluyor ve yavaş ölüme terk ediyor. Kovid-19 salgınının başlamasından bu yana cezaevlerinde maske ya da dezenfektan dağıtımı olsun hiçbir önlem alınmadı." diye konuştu.

Medhun, İsrail'in sağlık koşullarına ve en basit insani yaşam kriterlerine dahi dikkat etmeksizin kasıtlı olarak Filistinli tutuklular arasında virüsün yayılmasına müsaade ettiğini söyledi.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular arasında Kovid-19 vaka sayılarında görülen artışın ardından Filistin Dışişleri Bakanlığı, 14 Ocak'ta uluslararası topluma tutukluların sağlık şartlarıyla ilgili araştırma yapacak uluslararası bir komisyon kurulması çağrısında bulunmuştu.

İsrail hapishanelerinde bugüne dek 250 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i idari tutuklu olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nour Mahd Ali Abu Aisha