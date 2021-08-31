İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi
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İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Göstericilerin slogan atması Filistinli tutukluların resimlerinin taşınması 25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in fotoğrafının taşınması Hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in annesi Ayşe ed-Diyk ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Uluslararası Kızılhaç...

Görüntü Dökümü:

Göstericilerin slogan atması

Filistinli tutukluların resimlerinin taşınması

25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in fotoğrafının taşınması

Hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in annesi Ayşe ed-Diyk ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde bir araya gelen İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklukların aileleri, cezaevindeki yakınlarına destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, 25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk başta olmak üzere Filistinli kadın tutuklular ve açlık grevindeki tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu.

İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi
İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra

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