İsrail hapishanelerindeki Filistinlilere destek gösterisi

Görüntü Dökümü: Göstericilerin slogan atması Filistinli tutukluların resimlerinin taşınması 25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in fotoğrafının taşınması Hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in annesi Ayşe ed-Diyk ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Uluslararası Kızılhaç...

Görüntü Dökümü:

Göstericilerin slogan atması

Filistinli tutukluların resimlerinin taşınması

25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in fotoğrafının taşınması

Hamile tutuklu Enhar ed-Diyk'in annesi Ayşe ed-Diyk ile röportaj RAMALLAH - Batı Şeria'nın Ramallah kentindeki Uluslararası Kızılhaç Örgütü binası önünde bir araya gelen İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklukların aileleri, cezaevindeki yakınlarına destek gösterisi düzenledi. Göstericiler, 25 yaşındaki hamile tutuklu Enhar ed-Diyk başta olmak üzere Filistinli kadın tutuklular ve açlık grevindeki tutukluların serbest bırakılması talebinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hisham K. K. Abu Shaqra