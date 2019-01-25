İsrail Hapishanelerindeki Filistinlilere Destek Gösterisi

Abluka altındaki Gazze'de, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek için akşam saatlerinde gösteri düzenlendi.

Hamas tarafından Gazze'de düzenlenen eylemde, İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik uygulamaları aleyhinde pankartlar taşındı.

Hamas üyesi, eski tutuklulardan Filistinli İyad Ebu Fennune, gösteride yaptığı konuşmada, "İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların serbest bırakılmasının öncelikli meseleleri olduğunu ifade ederek "Filistinli tutukluların onuru, Arap ve İslam ümmetinin onuru anlamına geliyor." dedi.

Ebu Fennune, Hamas'ın elindeki İsrailli askerlerin ailelerinin, çocuklarını Filistinli esirlerin özgürlüğünün bedeli ödenene kadar göremeyeceğini dile getirdi.

İsrail güçlerinin, geçen pazartesi işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan, yaklaşık bin 200 Filistinli mahkumun bulunduğu Ofer Askeri Cezaevi'ndeki Filistinli tutukluların koğuşlarına düzenlediği baskında 100 kişi yaralanmıştı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin baskınlarda plastik mermi, göz yaşartıcı gaz, ses bombaları, cop ve köpek kullandığı, 3 koğuşun tamamen yandığı kaydedilmişti.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu, 250'si çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.

Kaynak: AA