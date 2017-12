İsrail Hapishanelerindeki Filistinliler İçin Sessiz Yürüyüş

Genç İHH üyeleri, İsrail hapishanelerinde tutulan Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneydi'nin sesi olmak için, sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.



Galatasaray Lisesi önünde toplanan kalabalık, Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneydi için Türkçe, İngilizce, Arapça ve İbranice özgürlük isteyen dövizler taşıdı. Buradan tek sıra halinde yürüyüşe başlayan grup, Şişli Camisi'ne geldi.



Cami önünde toplanan kalabalığa konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve avukat Gülden Sönmez, Fevzi el-Cüneydi'nin askeri mahkemeye çıkarılan bir çocuk olduğunu ve böyle bir durumun dünyada örneğinin bulunmadığını söyledi.



Cüneydi'nin İsrail tarafından defalarca askeri mahkemeye çıkarıldığını ve her seferinde gözaltı süresinin uzatıldığını ve terörle yargılamaya kalkışıldığını belirten Sönmez, "Biz biliyoruz ki, bu iki çocuğumuzun dışında yüzlerce Filistinli çocuk aynı muameleye maruz kalmakta. İsrail, tuttuğu Filistinli çocukları ezmek, onların mücadele azmini kırmak adına yetişkinlerle değil çocuklarla mücadele ederek, onlara zindanlarda işkence yapmakta. Tutulup serbest bırakılan çocukların ne tür işkencelere maruz kaldığını bütün dünya biliyor." dedi.



Sönmez, Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına ve uluslararası hukuk kurallarına rağmen, İsrail askerleri tarafından Filistinli çocuklara dünyanın gözü önünde işkence yapıldığını vurgulayarak, pazartesi günü Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneydi'nin duruşmasının olduğunu hatırlattı.



Tamimi ve Cüneydi gibi hikayesi bilmeyen yüzlerce Filistinli çocuğun bulunduğunu belirten Sönmez, şöyle konuştu:



"Biz bu yürüyüşle aslında sessizce şunu haykırdık, bu çocuklar sahipsiz değil. Filistinli çocuklar bütün Müslümanların çocuklarıdır. Bu çocuklarımızın akıbetlerini takip edeceğiz. Bizim buradan çağrımız; eğer İsrail, bu andan itibaren mahkemeye dahi çıkarmadan çocuklarımızı serbest bırakmazsa ve tutuklama kararını devam ettirirse, bundan sonra her anımız bütün Filistinli çocuklar için eylem anı olacaktır. Filistinli çocukları tutan, özellikle Fevzi el-Cüneydi'yi alıp götüren yüzleri ve kimlikleri belli olan İsrail askerlerinin yakalanmaları ve dünyanın herhangi bir yerinde yargılanmaları için uluslararası mekanizmaları göreve çağırıyoruz."



Genç İHH Genel Başkanı Fatih Yazıcı ise Ahed et-Tamimi ve Fevzi el-Cüneydi'nin İsrail tarafından keyfi olarak esir tutulmalarını protesto etmek için bu sessiz yürüyüşü yaptıklarını söyledi.



İsrail'in yaptığı her eyleme cevap verildikçe korkup geri çekileceğini belirten Yazıcı, "Bir yıl önce yine aralık ayında ezanı yasaklamak istemişlerdi. Biz yine kardeşlerimizle İsrail Konsolosluğu önünde eylem yaptık. Türkiye ve dünyada yapılan eylemlerden dolayı İsrail bu kararı uygulamayı erteledi ve sonra rafa kaldırdı. Bugün yaptığımız sessiz ama etkili eylem yerine ulaşmıştır. Özellikle yürüyüş istikametimizde de yerine ulaştığını çok iyi biliyoruz. Bu güzergahı boşuna seçmedik." diye konuştu.