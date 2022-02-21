İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutuklular için Gazze'de destek gösterisi yapıldı

Gazzeliler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli hasta tutuklularla dayanışmak amacıyla gösteri düzenledi.

Gazze kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) önünde düzenlenen eyleme katılan onlarca Filistinli, "Hapishanelerdeki hasta tutukluları kurtarma kampanyası" yazılı dövizler taşıdı.

Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi Koordinatörü Zeki Debabiş eylemde yaptığı konuşmada, ICRC'ye sorumluluklarını üstlenerek, tutukluların sıkıntılarını hafifletme ve hastaları kurtarma çağrısında bulundu.

Debabiş, İsrail güçlerinin tutuklulara yönelik tıbbi ihmalde bulunduğunu ve onlara saldırdığını kaydetti.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra da İsrail'in tıbbi ihmal politikasına tepki gösterdi.

Kudra, hapishanelerdeki hasta tutukluların durumlarının iyi olmadığını, İsrail Hapishaneler İdaresinin tutukluları ölümle baş başa bıraktığını kaydetti.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklular meselesiyle ilgilenen yerel kurumlar, 13 Şubat'ta hasta tutuklulara destek için "Hayat, haktır" sloganıyla bir kampanya başlatmıştı. Bu kapsamda hasta tutuklular meselesinin gündeme getirilmesi amacıyla eylemler düzenleniyor.

Filistin Esirler Cemiyetinin verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 500'ü "idari tutuklu" olmak üzere yaklaşık 4 bin 550 Filistinli bulunuyor. Bunların yaklaşık 170'inin çocuk olduğu belirtiliyor.