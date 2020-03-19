İsrail hapishanelerindeki 4 Filistinli tutuklu koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan 4'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.

İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulardan 4'ünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şüphesiyle karantinaya alındığı açıklandı.

İsrail Cezaevleri İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Megiddo Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulardan 4'ünün, bir hafta önce Kovid-19 vakası tespit edilen bir kişiyle temasta bulundukları şüphesiyle tedbir amaçlı karantinaya alındığı belirtildi.

Açıklamada, daha fazla ayrıntı verilmedi.

Filistin'de vaka sayısı 47'ye yükseldi

Öte yandan, Filistin hükümeti, işgal altındaki Batı Şeria'da 3 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini duyurdu.

Bu vakalarla Filistin'de Kovid-19 görülen kişi sayısı 47'ye yükseldi.

Kaynak: AA