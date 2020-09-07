İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edildi
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İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edildi

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinli tutukluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini belirterek, bu vakaların artmasından endişe duyduklarını bildirdi.

İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinli tutukluda Kovid-19 tespit edildi
07.09.2020 19:23 | Son Güncelleme: 07.09.2020 19:23

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyeti Başkanı Kadri Ebubekir, İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinli tutukluda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini belirterek, bu vakaların artmasından endişe duyduklarını bildirdi.

Ebubekir, Filistin Esirler Cemiyeti Başkanı Kaddura Faris ile işgal altındaki Batı Şeria'nın El-Bire kentindeki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde düzenlediği basın toplantısında, İsrail hapishanelerinde tutulan Filistinli tutuklulara ilişkin bilgi verdi.

İsrail hapishanelerindeki 17 Filistinli tutuklunun Kovid-19'a yakalandığını açıklayan Ebubekir, "(Filistinli) Tutuklular arasında vakaların artmasından endişe duyuyoruz." dedi.

İsrail Cezaevleri İdaresinin, Filistinli tutuklulara yönelik "ihmal politikası" izlediğini ifade eden Ebubekir, ayrıca İsrail'in yaptığı testlerin güvenilirliğinden şüphe duyduklarını kaydetti.

Ebubekir, uluslararası toplumun sessizliği ve utanç verici açıklamalarıyla İsrail'in Filistinli tutuklulara yönelik suçlarına ortak olduğunu belirterek, hastalar başta olmak üzere tutukluların bir an önce kurtarılması için uluslararası topluma çağrıda bulundu.

Kaynak: AA

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