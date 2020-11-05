İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 121'e yükseldi
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İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 121'e yükseldi

05.11.2020 00:41 | Son Güncelleme: 05.11.2020 00:44
İsrail hapishanelerinde Kovid-19 tespit edilen Filistinli tutuklu sayısı 121'e yükseldi

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan Filistinli tutuklu sayısı 121'e çıktı.

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşan Filistinli tutuklu sayısı 121'e çıktı.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Filistin Esirler Heyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in kuzeyinde yer alan Gilboa hapishanesinde 17 Filistinli mahkumda daha Kovid-19 tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, cezaevinde tutuklu bulunanlardan alınan tüm örneklerin sonuçlarının ortaya çıkmasının ardından Gilboa'daki Kovid-19 tespit edilen tutuklu sayısının 90'a yükseldiği bilgisine yer verildi.

Heyetten daha önce yapılan yazılı açıklamada, Gilboa cezaevinde 360 Filistinli tutuklunun bulunduğu, bu tutukluların nakillerinin durdurulduğu ve cezaevinin tüm ziyaretlere kapatıldığı ifade edilmişti.

Böylece Filistin Esirler Heyeti ile Filistin Esirler Cemiyetinin ortak verilerine göre, daha önce 104 olarak açıklanan İsrail cezaevleri genelinde Kovid-19 tespit edilen tutuklu sayısı 121'e yükselmiş oldu.

Hamas ve İslami Cihad Hareketi tarafından dün yapılan yazılı açıklamalarda İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinliler arasında yeni Kovid-19'un yayılmasının yaratacağı sonuçlarla ilgili uyarıda bulunulmuştu.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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