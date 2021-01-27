İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinlilerin sayısı artmaya devam ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinlilerin sayısı artmaya devam ediyor

27.01.2021 18:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 18:58
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinlilerin sayısı artmaya devam ediyor

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 38 artarak 334'e çıktı.

İsrail hapishanelerinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 38 artarak 334'e çıktı.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in güneyindeki Ramon Cezaevinde Kovid-19 salgını nedeniyle büyük bir felaket yaşandığı belirtildi.

Cezaevindeki 38 Filistinlide daha Kovid-19 tespit edildiği aktarılan açıklamada, 40 mahkümun sağlık durumunun ise ciddi olduğu ifade edildi.

Açıklamada ayrıca, söz konusu cezaevindeki tutukluların çoğunluğunun yaş ortalamasının yüksek ve ağır hapis cezalarına mahkum edilen kişiler olduğu vurgulandı.

Böylece daha önce 296 olarak açıklanan İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı 334'e yükseldi.

İsrail Kamu Güvenliği Bakanı Amir Ohana, 27 Aralık 2020'de, cezaevlerindeki Filistinli "güvenlik" tutuklularına "Kovid-19 aşısı yapılmaması" yönünde talimat vermiş, ancak Filistin yönetimi başta olmak üzere uluslararası toplumdan gelen tepkiler üzerine tutuklulara aşı yapılmaya başlanmıştı.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 380'i "idari tutuklu" olmak üzere 4 bin 400 Filistinli bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Meral Akşener Fahrettin Koca Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Serdar Ortaç Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Caner Erkin Ersun Yanal Ünal Karaman Josef De Souza
Tüm Haberler Kaza Türk Rusya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinlilerin sayısı artmaya devam ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 19:06:42. #1.14#
title