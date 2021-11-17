İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi - Haberler
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İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi

AA - Haberler | Güncel

Görüntü Dökümü: Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericiler Göstericilerin tutuklu resimlerini taşıması İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudallal'ın konuşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto...

Görüntü Dökümü:

Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericiler

Göstericilerin tutuklu resimlerini taşıması

İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Ahmed el-Mudallal'ın konuşması GAZZE - Gazze Şeridi'nde, İsrail'in "idari tutukluluk" uygulamasını protesto için cezaevlerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek amacıyla gösteri düzenlendi. Gazze'deki Uluslararası Kızılhaç Komitesi binası önünde toplanan göstericiler, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluları destekleyen sloganlar attı.

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi

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