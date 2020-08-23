İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi - GAZZE
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İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi - GAZZE

Gazze'de İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

23.08.2020 19:23 | Son Güncelleme: 23.08.2020 19:29

Gazze'de İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinli tutuklulara destek gösterisi düzenlendi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) ve bazı sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla düzenlenen gösteride, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara ve İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto için bir süredir açlık grevini sürdürenlere destek mesajları verildi.

Ellerinde açlık grevi yapan tutukluların fotoğraflarını taşıyan eylemciler, tutukluların serbest bırakılmasını istedi.

İslami Cihad Hareketi yetkilisi Ahmed el-Mudellel, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail'in idari tutukluluk ve benzeri ihlalleriyle Filistinli tutukluların direniş iradesini kırmaya çalıştığını belirterek, "Ancak daha önce yapılan açlık grevleri esirlerin bu politikalara karşı her zaman zafer kazandığını gösterdi." dedi.

Açlık grevleri ile güçlü iradelerin İsrail'in idari tutukluluk siyasetine karşı bir direniş silahı olduğunu ifade eden Mudellel, Filistinli tutukluların hayatından İsrail'in sorumlu olduğunu söyledi.

Mudellel, uluslararası hukuk kurumlarından Filistinli tutukluların hayatını kurtarmak için konuya müdahil olmalarını talep etti.

Keyfi tutuklamalara karşı açlık grevine başladılar

İsrail'in idari tutukluluk uygulamasını protesto eden 4 Filistinli açlık grevine başlamıştı. Tutuklulardan Mahir el-Ahres 28, Muhammed Vahdan 19, Musa Zahran 17, Abdurrahman Şuaybat ise 4 gündür açlık grevini sürdürüyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde hala 365'i idari tutuklu 4 bin 700 Filistinli bulunuyor.

İsrail hapishanelerinde açlık grevi yapan Filistinlilere destek gösterisi - GAZZE

Kaynak: AA

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