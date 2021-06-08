İsrail hapishanelerinde 20 yılı aşkın süredir tutuklu olan Ürdünlü Ebu Cabir serbest bırakıldı
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İsrail hapishanelerinde 20 yılı aşkın süredir tutuklu olan Ürdünlü Ebu Cabir serbest bırakıldı

İsrail hapishanelerinde 20 yılı aşkın süredir tutuklu olan Ürdünlü Ebu Cabir serbest bırakıldı
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail hapishanelerinde 20 yıldan daha uzun bir süre tutulan Ürdün vatandaşı Abdullah Nuh Ebu Cabir'in (44), serbest bırakıldığı bildirildi.

İsrail hapishanelerinde 20 yıldan daha uzun bir süre tutulan Ürdün vatandaşı Abdullah Nuh Ebu Cabir'in (44), serbest bırakıldığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Esir İşleri Heyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının, Ebu Cabir'i Ürdün tarafında yakınlarına teslim ettiği belirtildi.

Abdullah Nuh Ebu Cabir'in amcasının oğlu Mustafa Ebu Cabir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Abdullah'ın ülkesine ulaştığını, Ürdün makamlarının kardeşlerinin kendisini karşılamasına izin verdiğini aktardı.

Ebu Cabir, Abdullah'ın, konvoy eşliğinde mülteci kampında ikamet ettiği yere götürüleceğini ve akşam saatlerinde esaretten kurtuluşu münasebetiyle bir kutlama yapacaklarını ifade etti.

Uzun yıllar İsrail hapishanelerinde kalan Ebu Cabir, El-Memleke televizyonuna yaptığı açıklamada, İsrail hapishanelerindeki tutukluluk şartlarının çok zor olduğunu belirterek, tüm tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Ebu Cabir'in İsrail makamları tarafından geçen pazar günü serbest bırakılması gerekiyordu.

İsrail hapishanelerindeki en eski Ürdünlü mahkum olan Ebu Cabir, Filistinli mülteci bir aileye mensup. Filistin kimliği olmayan, çalışmak için izinle İkinci İntifada'dan (2000) önce işgal altındaki topraklara gelen Ebu Cabir, "işgale direnme" suçlamasıyla gözaltına alınmıştı.

İsrail hapishanelerindeki tutuklularla ilgili kurumların verilerine göre, İsrail hapishanelerinde 21 Ürdünlü mahkum bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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