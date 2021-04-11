İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutuklu kalan Filistinli genç adam, sağlığından ve hafızasından oldu
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İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutuklu kalan Filistinli genç adam, sağlığından ve hafızasından oldu

Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy - Haberler | Güncel

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Negev Hapishanesinden tahliye edilen ve sağlığını yitiren Filistinli Mansur eş-Şehatit'ten görüntüler Mansur'un babası El-Hac Yusuf Şehatit ile röportaj Filistinli Mansur eş-Şehatit için kurulan çadıra gelen ziyaretçiler Filistinli tutuklular konusunda araştırmacı Munkız Ebu...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Negev Hapishanesinden tahliye edilen ve sağlığını yitiren Filistinli Mansur eş-Şehatit'ten görüntüler

Mansur'un babası El-Hac Yusuf Şehatit ile röportaj

Filistinli Mansur eş-Şehatit için kurulan çadıra gelen ziyaretçiler

Filistinli tutuklular konusunda araştırmacı Munkız Ebu Atvan ile röportaj İsrail tarafından hapse mahkum edildiğinde henüz 18 yaşını doldurmamış olan Filistinli Mansur eş-Şehatit (35), 17 yıl kaldığı hapishanede sağlığını ve hafızasını yitirdi.

Batı Şeria'nın güneyindeki Hursa köyünde yaşayan Mansur, 2003 yılında Bir'us Sebi bölgesinde bir İsrailliyi yaraladığı iddiasıyla gözaltına alındı. Hakkında verilen 17 yıllık hapis cezasının çoğunu hücrede geçiren Mansur, birkaç gün önce Negev Hapishanesinden tahliye edildi.

Oğullarını karşılamak için Batı Şeria'nın güneyindeki Bir'us Sebi kontrol noktası gelen ailesi ve yakınları Mansur'un durumunu görünce büyük şaşkınlık yaşadı.

Yıllardır hayali kurulan karşılama anı beklenenden biraz farklı gerçekleşti. Hapishanedeyken bir ziyaret sırasında annesini tanımayan Mansur, şimdi de onu karşılamaya gelen yakınlarının çoğunu tanıyamadı.

Genç adam, sağlık sorunları nedeniyle evlerine geçmiş olsun dileklerini iletmek için gelen misafirleri dahi karşılayamadı.

İsrail hapishanelerindeki tıbbi ihmal meselesi

Mansur'un babası El-Hac Yusuf Şehatit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, o anları "Oğlumu gördüğümde hali içler acısıydı, çok zordu ama sinirlerime hakim olmaya çalıştım. Mansur yaklaşık 75 kilogram ağırlığında genç bir adamdı, olağanüstü bir aklı vardı. Bu halde görünce hayretler içinde kaldım." sözleriyle anlattı.

Genç adamın Bir'us Sebi bölgesinde bir İsrailliyi yaraladığı gerekçesiyle 2003 yılında gözaltına alındığını ve sert bir soruşturma sürecinin ardından 17 yıl hapis cezasına çarptırıldığını kaydeden baba Şehatit, şöyle devam etti:

"Oğlum farklı hapishanelere sevk edildi. Ancak en zorlu günlerini tek kişilik hücrede geçirdi. İlk 3 yıl aralıksız, diğer sürede ise aralıklı şekilde yaklaşık 13 yılını hücre hapsinde geçirdi. Çoğu zaman elleri ve ayakları da kelepçeliydi."

İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutuklu kalan Filistinli genç adam, sağlığından ve hafızasından oldu
İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutuklu kalan Filistinli genç adam, sağlığından ve hafızasından oldu
İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutuklu kalan Filistinli genç adam, sağlığından ve hafızasından oldu
İsrail hapishanelerinde 17 yıl tutuklu kalan Filistinli genç adam, sağlığından ve hafızasından oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halime Afra Aksoy

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