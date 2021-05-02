İsrail hapishanelerinde 16 Filistinli gazeteci bulunuyor
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İsrail hapishanelerinde 16 Filistinli gazeteci bulunuyor

İsrail hapishanelerinde 16 Filistinli gazeteci bulunuyor
Anadolu Ajansı / Esat Fırat - Haberler | Güncel

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde biri açlık grevinde 16 Filistinli gazeteci bulunduğunu bildirdi.

Filistin Esirler Cemiyeti, İsrail hapishanelerinde biri açlık grevinde 16 Filistinli gazeteci bulunduğunu bildirdi.

Cemiyetten, 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının 2021'in başından bu yana Filistinli gazetecilere yönelik kovuşturmayı artırdığı ve çok sayıda ihlale imza attığı belirtildi.

Açıklamada, İsrail cezaevlerinde aralarında "idari tutukluluk" uygulamasını protesto etmek üzere 12 gündür açlık grevinde olan Alaa Rimavi'nin de bulunduğu 16 gazetecinin mahkum olduğuna dikkat çekilerek, İsrail'in idari tutukluluk uygulamasıyla gazetecileri hedef aldığı vurgulandı.

Rimavi'nin 21 Nisan'dan bu yana gözaltında olduğu ve hakkında 3 aylık idari tutukluluk uygulamasıyla hapis cezası verildiği hatırlatılan açıklamada, 43 yaşındaki Rimavi'nin sağlık durumunun da tutukluluk şartlarının da kötü olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, İsrail güçlerinin sosyal medyada "tahrik ve kışkırtma" iddiasıyla aralarında öğrenci, akademisyen, aktivist ve gazetecilerin de bulunduğu yüzlerce Filistinliyi gözaltına aldığı aktarıldı.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat

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