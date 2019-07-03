İsrail hapishanelerinde 11 Filistinli açlık grevinde

İsrail hapishanelerindeki 11 Filistinli, "idari tutukluluğu" protesto etmek için açlık grevi yapıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Cafer İzzeddin (48) ve İhsan Osman'ın (21) 18 gündür açlık grevini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada İzzeddin ve Osman dışında 6 Filistinlinin 11 gündür, 3 Filistinlinin ise pazartesi gününden bu yana açlık grevinde olduğu aktarıldı.

Esirler Cemiyeti Basın Sorumlusu Emani Serahine, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail yönetiminin, açlık grevi yapan Filistinlileri tek kişilik hücrelere attığını ve avukatlarıyla görüşmelerine izin vermediğini söyledi.

Filistinli tutukluların sağlık durumuna ilişkin bilgi alınamadığına dikkati çeken Serahine, idari tutuklamaların artmasına karşılık açlık grevi yapan Filistinlilerin sayısının da yükseleceği uyarısında bulundu.

İsrail'in "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamaya göre, istihbarata dayalı olarak Filistinliler 1 ila 6 ay alıkonabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde ise askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: AA