İsrail, Hamas'ın üst düzey lideri El Hayya'nın evini vurdu
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İsrail, Hamas'ın üst düzey lideri El Hayya'nın evini vurdu

İsrail, Hamas'ın üst düzey lideri El Hayya'nın evini vurdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail savaş uçakları, Hamas'ın üst düzey liderlerinden Halil El Hayya'nın Gazze'deki evini vurdu.

İsrail savaş uçakları, Hamas'ın üst düzey liderlerinden Halil El Hayya'nın Gazze'deki evini vurdu.

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırıları devam ediyor. İsrail savaş uçakları, Hamas Hareketi'nin üst düzey liderlerinden Halil El-Hayya'nın Gazze'deki evini vurdu. Hamas Hareketi de İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) abluka altına aldığı Gazze'de El-Hayya'nın evini vurduğunu doğrularken, saldırı anının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Saldırıda can kaybı ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin bir açıklama gelmedi. - GAZZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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