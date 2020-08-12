İsrail, Hamas'ın kontrolündeki yerleri vurdu İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolündeki yerlere hava saldırısı düzenledi.

İsrail, Gazze Şeridi'nde Hamas'ın kontrolündeki yerlere hava saldırısı düzenledi.

İsrail savaş uçakları, Gazze'nin farklı noktalarına hava saldırısı düzenledi. Yerel kaynaklara göre dün akşam geç saatlerde Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Hamas'a ait savaş uçakları, helikopterler, tankların, yeraltı altyapısı ve gözlem noktaları da dahil olmak İsrail tarafından hedef olarak alındığı belirtildi. İsrail tarafından yapılan açıklamada, saldırının Hamas yönetimindeki bazı noktalardan çok sayıda yanan balonun atılmasına bir tepki olarak geldiği ifade edildi.

Saldırıda can kaybı veya yaralanan olmadığı aktarıldı. Öte yandan, İsrail'in güneyindeki itfaiye ekipleri, atılan yanan balonlar nedeniyle en az 60 yangının çıktığını, yangında hiç kimsenin yaralanmadığını söyledi. Olayın ardından Hamas tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. - GAZZE

Kaynak: İHA