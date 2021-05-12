Son dakika haberi: İsrail, Hamas'ın 4 üst düzey yetkilisini öldürdü
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Son dakika haberi: İsrail, Hamas'ın 4 üst düzey yetkilisini öldürdü

Son dakika haberi: İsrail, Hamas'ın 4 üst düzey yetkilisini öldürdü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gelişmesine göre İsrail güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında Gazze Şehri Tugayı Komutanı Bassem Issa da dahil Hamas'ın 4 üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail güçleri tarafından düzenlenen hava saldırılarında Gazze Şehri Tugayı Komutanı Bassem Issa da dahil Hamas'ın 4 üst düzey yetkilisinin öldürüldüğü bildirildi.

İsrail-Filistin arasındaki şiddet olayları artarak devam ederken, İsrail güçlerinin Gazze'deki Hamas hedeflerine yönelik hava saldırıları sonucu Hamas'ın 4 üst düzey yetkilisi hayatını kaybetti. Hamas Hareketi, işgalci İsrail'in hava saldırılarında aralarında Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin El-Kassam Tugayları'nın Gazze Şehri Komutanı Bassem Issa da dahil 4 üst düzey yetkilinin öldürüldüğünü doğruladı. Saldırıda hayatını kaybeden diğer 3 kişinin ise Siber Komuta lideri Jamaa Tahla, mühimmat üretim bölümünde Araştırma ve Özel Projeler Başkanı Jamal Zabeda ve Mühimmat Bölümü Başmühendisi Hazzem Hatib olduğu açıklandı.

Hamas Hareketi tarafından yapılan açıklamada, "İzzeddin El-Kassam Tugayları, Komutan Bassem Issa'nın şehit olmasından gurur duyuyor" dedi.

Öte yandan Hamas'ın Teknik İstihbarat Bölümü'nün başında bulunan Sami Radwan ve silah üretim bölümünde endüstriyel ekipmanlardan sorumlu Walid Smali de Hamas tesislerine İsrail tarafından düzenlenen daha önceki saldırılarda öldürülmüştü.

(Jeries Bassier/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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