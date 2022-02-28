İsrail, Hamas'a ait olduğu iddiasıyla bir dizi kripto paraya el koydu

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, Hamas'a destek sağlamayı amaçladığı iddiasıyla bir dizi "kripto para birimine" el konulmasına ilişkin kararı imzaladı.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Bakan Gantz, 12 kripto hesaptan on binlerce şekel tutarındaki kripto paralara el konulmasına ilişkin emri imzaladı." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu paranın Gazze Şeridi'nde bir borsa şirketine ait yaklaşık 30 kripto cüzdanda olduğu belirtilen açıklamada, el koyma işleminin İsrail Ulusal Terörle Mücadele Finansman Bürosu ve İsrail Ordusu İstihbarat Dairesinin ortak operasyonuyla gerçekleştirildiği kaydedildi.

İsrail Savunma Bakanlığının bununla birlikte son bir yılda üçüncü kez bu doğrultuda karar aldığı ifade edildi.

İsrail'in açıklamasında başka ayrıntıya yer verilmezken, Hamas'tan ise henüz konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

AA - Güncel