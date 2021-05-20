İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirildi.