İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
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İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nde bu gece saat 02.00'de ateşkese gidilmesi kararını onayladı
Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci - Haberler | Güncel

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 10 Mayıs'tan bu yana devam eden saldırılara son verilerek ateşkese gidilmesi için yapılan oylamayı kabul ettiği bildirildi.

İsrail basınında çıkan haberlerde, ateşkesin bu gece yerel saatle 02: 00'de yürürlüğe gireceği belirtildi.

Kabinenin ateşkes oylamasını oy birliğiyle kabul ettiği ve Gazze'den İsrail'e atılan roket atışlarının son bulması şartının yer aldığı ifade edildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sonlandırılıp ateşkesi görüşmek üzere yerel saatle 19: 00'da toplanmıştı.

Gazze'ye yönelik 10 Mayıs'tan bu yana devam eden İsrail saldırılarında 65'i çocuk, 39'u kadın 232 Filistinli hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Deveci

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