İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı

İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.

İsrail Güvenlik Kabinesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkese gidilmesi önerisini onayladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası alınan kararda, ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi. Söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtilmişti.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son Dakika: İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı
Son Dakika: İsrail kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı
İsrail, 24 saat içinde yürürlüğe girmesi hedeflenen tek taraflı ateşkesi oylayacak
İsrail, 24 saat içinde yürürlüğe girmesi hedeflenen tek taraflı ateşkesi oylayacak
Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti
Filistin'in Büyükelçisi konuştu, İsrail Büyükelçisi salonu terk etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Abdullah Gül Muharrem İnce Devlet Bahçeli Mustafa Sarıgül Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Burak Sergen Demet Akalın Necati Şaşmaz
Spor Mesut Özil Adem Büyük Hakan Arslan Sergen Yalçın Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.5.2021 23:10:16. #1.16#

title