İsrail Güvenlik Kabinesi Gazze'de ateşkesi onayladı
İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.
İsrail Güvenlik Kabinesinin abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ateşkese gidilmesini onayladığı ve ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi.
İsrail Güvenlik Kabinesi abluka altındaki Gazze Şeridi'nde tek taraflı ateşkese gidilmesi önerisini onayladı. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sonrası alınan kararda, ateşkesin bu gece saat 02.00'de başlayacağı bildirildi. Söz konusu tek taraflı ateşkesin oylamada kabul edilmesi halinde 24 saat içinde yürürlüğe girmesinin planladığı belirtilmişti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı