İsrail güvenlik güçlerinden Mescid-i Aksa'da Filistinlilere sert müdahale; onlarca yaralı var
İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı sonrası Filistinlilere sert müdahale etti. İsrail polisi Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermi kullandı. Olayda onlarca Filistinli yaralandı.
11.08.2019 16:20
İsrail güvenlik güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da Kurban Bayramı namazı sonrası Filistinlilere sert müdahale etti.
Polis, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gaz, ses bombaları ve plastik mermi kullandı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com