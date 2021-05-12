İsrail güvenlik güçleri Kudüs'teki protestoları takip eden 8 gazeteciyi yaraladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İsrail güvenlik güçleri Kudüs'teki protestoları takip eden 8 gazeteciyi yaraladı

İsrail güvenlik güçleri Kudüs'teki protestoları takip eden 8 gazeteciyi yaraladı
Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay - Haberler | Güncel

NEW ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) işgal altındaki Doğu Kudüs'te çatışmaları takip eden en az 8 gazetecinin İsrail polisi ve askerleri tarafından yaralandığını bildirdi.

NEW ABD merkezli Gazetecileri Koruma Komitesi (CPJ) işgal altındaki Doğu Kudüs'te çatışmaları takip eden en az 8 gazetecinin İsrail polisi ve askerleri tarafından yaralandığını bildirdi.

CPJ, yaptığı açıklamada, "İsrail makamları, güvenlik güçlerinin protestoları takip eden gazetecilere zarar vermemesini sağlamalı ve gazetecileri plastik mermi ile vuran polis memurlarıyla askerlerin saldırılarını araştırmalı." ifadelerine yer verdi.

CPJ'nin Orta Doğu ve Kuzey Afrika Temsilcisi Ignacio Miguel Delgado, "Gazeteciler, İsrail güvenlik güçlerinin onları plastik mermilerle pervasızca vuracağından korkmadan Kudüs'teki gösterileri takip edebilmelidir." dedi.

Gazetecilerin sosyal medya paylaşımlarına ve çalıştıkları medya kuruluşlarının haberlerine göre, İsrail güvenlik güçlerinin 7-10 Mayıs tarihleri arasında, Kudüs'teki Tapınak Tepesi kompleksinde ve Mescid-i Aksa'daki protestoları takip eden en az 8 yerel ve uluslararası gazeteciyi yaraladığı kaydedildi.

Yaralı gazeteci sayısı, iki bölgesel basın özgürlüğü grubu olan Skeyes Medya ve Kültürel Özgürlük Merkezi ile MADA Kalkınma ve Medya Özgürlüğü Merkezinin yaptığı yazılı basın açıklamaları ile de doğrulandı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli şehit oldu, 365 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Oktay

Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Filistin Devlet Başkanı Abbas, İsrail'e tek şart sundu: Kudüs kırmızı çizgimizdir
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
Biden, artan gerilime karşı harekete geçiyor! İsrail'e özel elçi gönderilecek
BM, 'işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'deki şiddetten' derin endişe duyuyor
BM, "işgal altındaki Filistin toprakları, Doğu Kudüs ve İsrail'deki şiddetten" derin endişe duyuyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Mustafa Destici
Magazin Özcan Deniz Acun Ilıcalı Kenan Doğulu İbrahim Tatlıses
Spor Muslera Ali Tandoğan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İsrail güvenlik güçleri Kudüs'teki protestoları takip eden 8 gazeteciyi yaraladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.5.2021 23:23:47. #1.16#

title