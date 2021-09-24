İsrail güçlerinin yaraladığı Filistinli hayatını kaybetti
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride başından vurduğu bir çocuk babası 28 yaşındaki Muhammed Ali Habisa'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.
İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride başından vurduğu bir çocuk babası 28 yaşındaki Muhammed Ali Habisa'nın yaşamını yitirdiği bildirildi.
Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, başından vurularak ağır şekilde yaralanan bir Filistinlinin Nablus'taki hastaneye getirildiği belirtildi.
Kimliği açıklanmayan Filistinlinin tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği ifade edildi.
Öte yandan yerel kaynaklar, hayatını kaybeden Filistinlinin adının Muhammed Ali Habisa olduğunu ve Nablus'a bağlı Beyta beldesinde bugün düzenlenen yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri karşıtı gösteride yaralandığını aktardı.
İsrail güçlerinin kurşunuyla yaşamını yitiren Habisa'nın 8 aylık bir çocuk babası olduğu kaydedildi.
Hasiba'nın hayatını kaybetmesiyle son 2 ayda Beyta beldesinde İsrail güçlerince katledilen Filistinlilerin sayısı 7'ye yükseldi.
İsrail güçleri, Beyta'daki bugünkü gösteride 8 Filistinliyi de plastik mermiyle yaralamıştı.