İsrail Güçlerinin Wafa Baskını Protesto Edildi

İsrail güçlerinin dün Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya düzenlediği baskın işgal altındaki Batı Şeria'da bir grup Filistinli gazeteci tarafından protesto edildi.

Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan WAFA'nın genel merkezi önünde toplanan Filistinli gazeteciler, İsrail güçlerinin dün ajansın Ramallah ofisine düzenlediği baskına tepki gösterdi.

İsrail'in baskın nedeniyle hesap vermesi gerektiğini belirten göstericiler, Filistinli gazetecilerin sık sık İsrail'in baskı ve ihlallerine maruz kaldığını ifade etti.

"Filistinli gazeteciler İsrail'in tutumunu dünyaya duyuruyor"

Grup adına açıklama yapan Filistin Gazeteciler Sendikası Başkanı Nasır Ebubekir, uluslararası insan hakları kuruluşları ve gazeteci derneklerine "İsrail'in Filistinli gazetecilere yönelik ihlallerine son vermesi için devreye girmeleri" çağrısında bulundu.

Filistinli meslektaşlarının çok önemli bir görevi yerine getirdiğini söyleyen Ebubekir, "Filistinli gazeteciler İsrail'in Filistinlilere karşı tutumunu dünyaya duyuruyor. Bu nedenle de İsrail güçleri Filistinli gazeteciler karşısında çaresiz kalıyor." dedi.

İsrail güçleri, dün Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın Ramallah'taki genel merkezine baskın düzenlemiş ve ajans çalışanlarını bir odada toplayarak dışarı çıkmalarına izin vermemişti.

Ajansa ait güvenlik kameralarını da inceleyen İsrail güçleri, bir süre sonra WAFA'nın ofisinden ayrılmıştı.

Baskına tepki gösteren Filistinliler ile İsrail güçleri arasında arbede yaşanmış, kalabalığı dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermi de kullanan İsrail güçleri 2'si gerçek mermiyle olmak üzere 6 Filistinliyi yaralamıştı.