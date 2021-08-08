İsrail güçlerinin Negev Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara saldırdığı belirtildi

İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Negev Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulara saldırdığı bildirildi.

İsrail güçlerinin ülkenin güneyindeki Negev Hapishanesi'nde bulunan Filistinli tutuklulara saldırdığı bildirildi.

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler ve Serbest Bırakılanlar Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail Hapishaneler İdaresine bağlı baskın güçlerinin Negev Çöl Hapishanesi'nin ikinci bölümüne baskın düzenlediği, mahkumlara saldırarak, kişisel eşyalarını araştırdığı ifade edildi.

Saldırının esirlere yönelik işkence ve intikam politikasının devamı niteliğinde ve cezaevlerindeki oldubitti siyasetini dayatma girişimi olduğu vurgulanan açıklamada, saldırı sırasında Filistinli tutuklular arasında yaralanan olup olmadığına ilişkin bilgi verilmedi.

Filistin Esirler Cemiyeti başta olmak üzere bazı Filistinli örgütler, İsrail Hapishaneler İdaresi'ne bağlı "mahkumların odalarına girmek, gözdağı, baskı, sabotaj yapmak ve mahkumlara acımasızca davranmakla" görevli baskı birimlerinin bulunduğunu belirtiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa M. M. Haboush