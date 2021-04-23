Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
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Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi

Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika gündem haberi: İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da dün teravih namazının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırması sonucu başlayan ve gece boyu süren çatışmalarda yaralananların sayısı 105'e ulaşırken, 50 kişi de gözaltına alındı.

İsrail güçlerinin, Mescid-i Aksa'da dün teravih namazının ardından evlerine dönen Filistinlilere saldırması sonucu başlayan ve gece boyu süren çatışmalarda yaralananların sayısı 105'e ulaşırken, 50 kişi de gözaltına alındı.

İşgalci İsrail güçleri, Filistinlilere yönelik zulmünü Ramazan ayında da sürdürüyor. Dün İşgal altındaki Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazını kılan Filistinlilere yönelik gerçekleştirilen saldırıda yaralı sayısı arttı. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu toplam 105 Filistinlinin yaralandığı, 12'sinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Filistinlilerin de İsrail güçlerine karşılık vermesi sonucu gece boyu süren çatışmaların sürdüğü aktarıldı.

İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullanırken, 50 Filistinli gencin gözaltına alındığı duyurdu. Özellikle Sheikh Jarrah, Al-Misrara, French Hill ve Wadi Al-Joz gibi Kudüs'ün batısını çevreleyen bölgelerde çatışmaların sabahın erken saatlerine kadar devam ettiği ifade edildi.

(Muhammed Rabah/İHA)

Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi
Son dakika: İsrail güçlerinin Kudüs'te teravih sonrası saldırısında yaralı sayısı 105'e yükseldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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