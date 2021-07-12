İsrail güçlerinin kanlar içinde bıraktığı Filistinli genç, Facebook'tan yaptığı canlı yayın sayesinde kurtarıldı
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İsrail güçlerinin kanlar içinde bıraktığı Filistinli genç, Facebook'tan yaptığı canlı yayın sayesinde kurtarıldı

İsrail güçlerinin kanlar içinde bıraktığı Filistinli genç, Facebook'tan yaptığı canlı yayın sayesinde kurtarıldı
Anadolu Ajansı / Ali Semerci - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli genç Eyhem el-Amir (21), Facebook'tan yaptığı canlı yayınla kurtarılması için yardım istedi.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında yaraladığı Filistinli genç Eyhem el-Amir (21), Facebook'tan yaptığı canlı yayınla kurtarılması için yardım istedi.

Amir, Facebook aracılığıyla gerçekleştirdiği canlı yayında, kanlar içinde görülüyor ve kurtarılması için çağrıda bulunuyor.

Yaralı gencin babası Muhammed el-Amir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, oğlunun yaralandıktan sonra kendisine ve annesine telefon açarak ambulans gönderilmesini istediğini ancak kendilerinin oğullarının bulunduğu bölgeyi bilmedikleri için yardım edemediklerini söyledi.

Baba Amir, oğlunun Facebook üzerinden canlı yayın yapması üzerine yerini belirleyerek yaralanmasından yaklaşık yarım saat sonra ambulansla aynı zamanda olay yerine ulaştıklarını belirtti.

Oğlunun ayağından ve elinden yaralandığını kaydeden baba Amir, oğlunun tedavi için Cenin'deki Bin Sina Hastanesine kaldırıldığını ve sağlık durumunun iyi olduğunu dile getirdi.

"Mustaribin" olarak bilinen İsrail sivil polisleri bugün işgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentine düzenlediği baskında 6 Filistinliyi yaralamış, 3 kişiyi de gözaltına almıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Semerci

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