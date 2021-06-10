İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskını sırasında 3 Filistinli hayatını kaybetti
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İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskını sırasında 3 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin Batı Şeria'daki baskını sırasında 3 Filistinli hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar - Haberler | Güncel

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında, karşı koymaya çalışan 3 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde bulunan Cenin kentine düzenlediği baskın sırasında, karşı koymaya çalışan 3 Filistinli hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Cenin kentine baskın düzenleyen İsrail güçleri, Filistin güvenlik güçlerinin mukavemetiyle karşılaştı.

Çıkan olaylarda ikisi Filistin yönetimine bağlı güvenlik biriminden 3 kişi yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybedenlerden Teğmen Ethem Aleyvi (23) ve Kaptan Teysir İsa'nın (33), Askeri İstihbarat Servisi'nde çalıştığı, Cemil Mahmud el-Amuri'nin ise daha önce İsrail hapishanelerinde kalmış bir Filistinli olduğu bilgisi paylaşıldı.

Ağır yaralanan Filistinlinin de yine güvenlik biriminden olduğu ve tedavi için hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

Cenin'deki Askeri İstihbarat Servisi Müdürü Albay Talib Salahat da yaptığı açıklamada, Aleyvi ile İsa'nın gece nöbeti sırasında infaz edildiğini söyledi.

İsrail tarafından henüz bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Qais Omar Darwesh Omar

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