İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 12 kişi yaralandı

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşim birimini protesto eden Filistinli göstericilere müdahalesinde bir yabancı uyruklu aktivistin de aralarında bulunduğu 12 kişi yaralandı, onlarca kişi atılan gazdan olumsuz etkilendi.

Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta ve Beyt Decin beldeleri ile Kalkilya kentine bağlı Kefr Kaddum beldesinde Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protestolar düzenlendi.

İsrail güçleri, göstericilere plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayı yetkilisi Ahmed Cibril, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Beyta beldelerinde eylem yapan göstericilere müdahalesinde uyruğu belirlenemeyen bir yabancı aktivistin de aralarında bulunduğu 7 kişinin plastik mermi ile yaralandığını, onlarca Filistinlinin de gazdan olumsuz etkilendiğini belirtti.

Cibril, ayrıca söz konusu bölgelerde İsrail askerlerinin müdahalesinde 2 Filistinlinin atılan gaz kapsüllerinin isabet etmesi sonucu, 5 kişinin de olaylar sırasında düşerek yaralandığını ifade etti.

Öte yandan Kalkilya'nın doğusundaki Kefr Kaddum beldesi de benzer protestolara sahne olurken, İsrail güçleri eylemcilere plastik mermi ile müdahalede bulundu, onlarca kişi de gazdan etkilendi.

El-Halil kentinin Eski Şehir bölgesinde de İsrail askerleri, Filistinli tutuklulara destek amacıyla destek gösterisi düzenleyen Filistinlilere plastik mermi, ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Batı Şeria'nın çeşitli beldelerinde her hafta İsrail'in Yahudi yerleşim birimi inşa planları için Filistinlilere ait arazilere el koyması protesto ediliyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden 450 binden fazla Yahudi yerleşimci, Batı Şeria'da işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA / Esat Fırat - Son Dakika Haberleri

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