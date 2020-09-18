İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle Filistinli bir doktor hayatını kaybetti
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İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle Filistinli bir doktor hayatını kaybetti

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir kontrol noktasında ses bombası atması nedeniyle Filistinli bir doktor kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

İsrail güçlerinin attığı ses bombası nedeniyle Filistinli bir doktor hayatını kaybetti
18.09.2020 15:59 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:02

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da bir kontrol noktasında ses bombası atması nedeniyle Filistinli bir doktor kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentine bağlı Barta'a beldesi yakınlarındaki bir kontrol noktasında Filistinlilere ses bombası attığı belirtildi.

Kontrol noktasından geçen 54 yaşındaki Filistinli doktor Nidal Cebbarin'in atılan ses bombası nedeniyle kalp krizi geçirdiği ve olay yerinde hayatını kaybettiği ifade edildi.

Filistinli doktorun naaşı Cenin'deki devlet hastanesine kaldırılırken, olaya ilişkin İsrail ordusundan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA

AA Editörü - Mustafa Deveci
Mustafa Deveci
AA Editörü
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