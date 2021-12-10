İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu ölen Filistinli genç son yolculuğuna uğurlandı

İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde gerçekleştirilen Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteriye müdahalesinde gerçek mermiyle vurularak hayatını kaybeden Filistinli Cemil Ebu Ayaş'ın cenazesi düzenlenen törenle toprağa verildi.

Nablus'taki Rafediya Devlet Hastanesi morgundan alınan 31 yaşındaki Ebu Ayaş'ın cenazesi ilk olarak evinin bulunduğu Beyta beldesine getirildi.

Ebu Ayaş'ın naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla kılınan cenaze namazının ardından, belde mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılanlar Filistin bayrağı ve Filistinli grupların flamalarını taşırken, İsrail'in uygulamalarını kınayan sloganlar attı.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan habere göre, Nablus'un Beyta beldesi kırsalında düzenlenen Yahudi yerleşim birimi karşıtı gösteride 31 yaşındaki Cemil Ebu Ayaş, İsrail askerlerince gerçek mermiyle vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise ağır yaralı olarak Rafediya Devlet Hastanesine nakledilen Filistinli gencin kurtarılamadığı belirtilmişti.

AA / Safiye Karabacak - Son Dakika Haberleri

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