İsrail güçlerinden, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinlilere sert müdahale: 22 yaralı

İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, zorla evlerinden çıkarılma planını protesto etti.

İşgal altındaki Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinliler, zorla evlerinden çıkarılma planını protesto etti. Eyleme İsrail güçlerinin sert müdahalesi sonucu 22 Filistinli yaralandı.

İsrail işgali altındaki Kudüs'te bulunan Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanlar, İsrail'in Filistinlileri zorla evlerinden çıkarma planını protesto etti. Eylemlere, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayanların yanı sıra Kudüs'ün farklı mahallelerinde yaşayan Filistinliler de katıldı. Dün gece yaşanan eylem sırasında tansiyon yükseldi. Evlerini terk etmek istemeyen Filistinliler ile İsrail güçleri arasında yaşanan arbedede 22 Filistinli yaralandı. Yaralılar, Kudüs'teki hastanelerde tedavi altına alındı.

Filistin Kızılayı'nın yaptığı açıklamada ise, "Mahalledeki meydana gelen çatışmalarda, İsrail güçlerinden Filistinli eylemcilere biber gazı sıkılması sonucu 6 kişi, plastik mermi atılması sonucu 3 kişi olmak üzere 22 Filistinli yaralandı" denildi. - KUDÜS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı