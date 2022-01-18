İsrail güçlerinden okula baskın

Filistin'de İsrail güçlerinin baskın yaptığı bir okulda bulunan 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı.

Filistin'de İsrail güçlerinin baskın yaptığı bir okulda bulunan 2 öğrenci gözleri bağlanarak gözaltına alındı.

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde bulunan Ramallah kentindeki Deir Nidham köyünde bulunan bir okula İsrail güçleri tarafından baskın yapıldı. Ramez al-Tamim ve Ahmad al-Tamimi isimli iki öğrenciyi gözlerini bağlayarak gözaltına alan İsrail güçleri, kendilerini durdurmak isteyen okul personeline ise saldırdı.

İsrail güçlerinin ve Filistin'de bulunan İsraillilerin eğitim odaklı yaptığı çeşitli saldırıların, çocukların eğitim ve gelişim hakkını engellemeye yönelik olduğu biliniyor. - BATI ŞERİA

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