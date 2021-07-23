İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı
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İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

- İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşim politikalarına karşı gerçekleştirilen protestoya gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı...

- İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı

BATI ŞERİA - İsrail güçlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşim politikalarına karşı gerçekleştirilen protestoya gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gazla müdahale etmesi sonucu 146 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beita kasabasında kurulan yasa dışı Yahudi yerleşim birimini protesto etmek için gösteri gerçekleştirdi. Gösteri sırasında İsrail güçleri, Filistinlilere gerçek ve plastik mermi ile göz yaşartıcı gazla müdahale ederken, Filistinliler ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi. Filistin Kızılay'ından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahale etmesi sonucu 9'u gerçek, 34'ü plastik mermiyle olmak üzere toplam 146 kişinin yaralandığı aktarıldı. Hastaneye kaldırılan bazı yaralıların durumlarının ağır olduğu belirtildi. Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın kameramanı Ayman el-Nuban'ın çekim yaptığı sırada İsrail askerleri tarafından plastik plastik mermiyle yaralandığı da ifade edildi.

Filistinliler, Beita'da ve Sabih Dağı'nda İsrail yerleşim karakolu Avitar'ın yasa dışı inşa edilmesine tepki olarak 2 aydan fazla bir sürede protestolar düzenliyor.

İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere gerçek ve plastik mermili müdahale: 146 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hamad Alnajjar

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