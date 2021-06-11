İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı
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İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde düzenlenen protestolara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 1 Filistinli hayatını kaybederken, 7 Filistinli de yaralandı.

İsrail güçlerinin, Batı Şeria'da yer alan Nablus kentinde düzenlenen protestolara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahalesi sonucu 1 Filistinli hayatını kaybederken, 7 Filistinli de yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'da yer alan Nablus kentindeki Beita kasabasında yasa dışı Yahudi yerleşimini protesto etmek için gösteri düzenledi. İsrail güçleri, protestoculara plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, İsrail güçleri göstericileri dağıtmak için gerçek mermi de kullandı.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 7 Filistinlinin de yaralandığını belirtildi. Filistin Kızılayı, çok sayıda kişinin de göz yaşartıcı gazdan etkilendiğini bildirdi. Yaralıların tedavi edilmek üzere Nablus'taki Rafidia Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde her cuma, yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini protesto etmek için gösteriler düzenleniyor. Batı Şeria ve işgal altındaki Kudüs'te yaklaşık 650 bin Yahudi yerleşimci bulunduğu tahmin ediliyor.

(Muhammed Rabah/İHA)

İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı
İsrail güçlerinden Nablus'ta Filistinlilere müdahale: 1 ölü, 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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