İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın
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İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapatarak 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

29.01.2020 18:40 | Son Güncelleme: 29.01.2020 18:40
İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

güçleri, işgal altındaki 'te bulunan Mescid-i 'nın kapılarını kapatarak 2 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail güçleri, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescidi Aksa'ya baskın düzenledi. İsrail güçlerinin Mescid-i Aksa'nın kapılarını kapattığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği ifade edildi. Yerel kaynaklar baskın düzenleyen İsrail güçlerinin Mescidi Aksa'nın avlusundan 2 Filistinliyi gözaltına aldığını bildirdi. İsrail güçlerinin baskın sonrası Mescidi Aksa'da bulunan Müslümanları dışarı çıkarttığı belirtildi.

(İHA)

Kaynak: İHA
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