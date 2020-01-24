24.01.2020 11:02 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:05

İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'ya baskın

Filistin, (DHA)- İsrail polisi, sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinlileri zorla dışarı çıkardı. Yerel medya, Kudüs'ün diğer bölgelerinde de onlarca Filistinlinin gözaltına alındığını duyurdu.

Kudüs'teki kutsal mekanlara yönelik İsrail'in ihlallerine dikkat çekmek üzere sabah namazını Mescid-i Aksa'da kılan Filistinliler, İsrail polisi tarafından zorla dışarı çıkarıldı. Filistinlilerin polisin bu müdahalesine sloganlarla karşılık verdiği bildirildi.

Filistin merkezli haber ajansı Wafa'da yer alan habere göre, Kudüs'ün diğer bölgelerinde onlarca Filistinli, İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA

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