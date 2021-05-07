İsrail güçlerinden Mescid-i Aksa'da ses bombalı ve plastik mermili saldırı: 10 yaralı

İsrail güçleri, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırırken, ilk belirlemelere göre olayda 10 kişi yaralandı.

İsrail güçleri, teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinlilere ses bombaları ve plastik mermi ile saldırırken, ilk belirlemelere göre olayda 10 kişi yaralandı.

İsrail güçlerinin Filistinlilere yönelik zulmü Ramazan ayında da devam ediyor. Şam Kapısı'nı kapatarak Mescid-i Aksa'ya ulaşımı engelleyen İsrail güçleri ile teravih namazını kılmak üzere Mescid-i Aksa'ya gelen Filistinliler arasında çatışma çıktı. İsrail güçleri, Mescid-i Aksa'ya girerek, cemaate ses bombaları ve plastik mermi ile saldırdı. İlk belirlemelere göre, çıkan olaylarda 10 Filistinli yaralandı.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı