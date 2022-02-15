- İsrail güçlerinden Kudüs Üniversitesindeki öğrencilere müdahale: 17 yaralı

KUDÜS - Filistin Kızılayı, Kudüs Üniversitesinde Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinlilere destek gösterisi yapan öğrencilere İsrail güçlerinin müdahale ettiğini ve 17 öğrencinin yaralandığını bildirdi.

Filistinlilerin Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki evlerinden tahliyeye zorlanmasına karşı yapılan destek gösterileri devam ediyor. Kudüs Üniversitesinin Abu Dis Kampüsünde öğrenciler tarafından Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinliler için düzenlenen destek gösterisine İsrail güçleri göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Kızılayı tarafından yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 17 öğrencinin yaralandığı ifade edildi.