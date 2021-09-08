İsrail güçlerinden Gilboa Hapishanesi'ndeki Filistinli tutuklulara baskı

İsrail güçlerinin, 6 Filistinli tutuklunun firar ettiği Gilboa Hapishanesi'ndeki Filistinlilere baskı yaptığı bildirildi.

İsrail güçlerinin, 6 Filistinli tutuklunun firar ettiği Gilboa Hapishanesi'ndeki Filistinlilere baskı yaptığı bildirildi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel kuvvetlerinin sabah saatlerinde Gilboa Hapishanesi'nin 3 numaralı bölümüne baskın düzenlediği ve bazı tutukluları başka cezaevine naklettiği belirtildi.

Açıklamada, İsrail güçlerinin bazı tutuklulara hakaret ettiği ve yeni cezalar uyguladığı ifade edildi.

Malik Hamid adlı Filistinli tutuklunun ise kendilerine yapılan baskıya karşılık bir gardiyanın üzerine sıcak su döktüğü bilgisi verilen açıklamada, Gilboa Hapishanesi'nde gerginliğin devam ettiği aktarıldı.

Ne olmuştu?

Filistinli 6 tutuklu 6 Eylül sabahı, İsrail'in kuzeyinde yer alan yüksek güvenlikli Gilboa Hapishanesi'nden tünel kazarak kaçmıştı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN), Fetih Hareketi'nin silahlı kanadı El-Aksa Şehitleri üyesi Zekeriya ez-Zebidi ile İslami Cihad Hareketi mensubu Yakub Nufeyat, Muhammed Kasım el-Arıda, Yakub Mahmud Kadri, Eyhem Fuad Kemamci, Mahmud Abdullah el-Arıda'nın cezaevinde aynı koğuşta kaldıklarını ve 10 metrelik bir tünel kazdıklarını bildirmişti.

Gilboa Hapishanesi'nin İsrail'deki yüksek güvenlikli hapishanelerden biri olduğu, İrlandalı uzmanların gözetiminde inşa ettirilerek 2004'te açıldığı ifade edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat