İsrail güçlerinden Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahale: 18 Filistinli yaralandı
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İsrail güçlerinden Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahale: 18 Filistinli yaralandı

İsrail güçlerinden Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahale: 18 Filistinli yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 18 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze sınırında düzenlenen gösterilere müdahalesi sonucu 18 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cebaliye mülteci kampının doğusunda yer alan Ebu Safiye bölgesinde gösteri düzenledi. Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, lastikleri ateşe verdi. İsrail güçleri, gösteriye gerçek mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin müdahalesi sonucu 1'i gerçek mermiyle olmak üzere toplam 18 Filistinlinin yaralandığını duyurdu.

Filistinli kaynaklar, yaralıların ambulanslarla Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bir hastaneye götürüldüğünü bildirdi. Gördü tanıkları ise sağlık ve basın ekiplerinin doğrudan hedef alındığını ifade etti.

(Muhammed Rabah/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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