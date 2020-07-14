İsrail güçlerinden Filistinli tutukluların bulunduğu Ofer Hapishanesi'ne baskın İsrail özel güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Hapishanesi'ne baskın düzenledi.

İsrail özel güçleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kentinde bulunan Ofer Hapishanesi'ne baskın düzenledi.

Filistin Esirler Cemiyetinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail özel güçlerinin Ofer Hapishanesi'nde koğuşlara baskın düzenlediği ve göz yaşartıcı gaz bombası kullandığı belirtildi.

Açıklamada, göz yaşartıcı gazdan etkilendiği kaydedilen tutukluların sağlık durumuna ilişkin daha fazla bilgi verilmedi.

Esirler Cemiyeti ayrıca, hapishanede yapılan baskın ve tutukluların haklarını ihlal eden uygulamaların yol açacağı tehlikelere karşı uyarıda bulundu.

Yaklaşık bin Filistinli tutuklunun bulunduğu Ofer Hapishanesi'nde son günlerde gerginlik hakim. Tutuklular, hapishane yönetiminin gece aramaları, başka bölümlere nakletme ve hücre cezası gibi uygulamalarını protesto ediyor.

Kaynak: AA