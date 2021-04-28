- İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı- Olayda 4 sağlıkçı yaralandı
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- İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı- Olayda 4 sağlıkçı yaralandı

İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH - Haberler | Güncel

- İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı Olayda 4 sağlıkçı yaralandı İsrail güçlerinin gece saatlerinde Kudüs'te Babul-Amud olarak bilinen Şam Kapısı yakınlarında Filistinli sağlık ekiplerine yönelik saldırısında 4 sağlıkçı yaraladı.

- İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı

Olayda 4 sağlıkçı yaralandı

KUDÜS - İsrail güçlerinin gece saatlerinde Kudüs'te Babul-Amud olarak bilinen Şam Kapısı yakınlarında Filistinli sağlık ekiplerine yönelik saldırısında 4 sağlıkçı yaraladı.

İsrail güçleri ve Filistinliler arasında Kudüs'te yaşanan çatışmalarda tansiyon artmaya devam ediyor. Kudüs'te Şam Kapısı olarak da adlandırılan Babul-Amud yakınlarında İsrail güçleri ve Filistinliler arasında arbede yaşandı. Yaşanan arbedede yaralı olabileceği için Şam Kapısı'na gelen El Amal Sağlık Hizmetleri Derneği'nde görevli sağlık ekibine İsrail güçleri saldırdı. Saldırıda 4 sağlıkçı yaralanırken biri gözaltında alındı.

El-Amal Derneği Başkanı Abdel Majid Taha, "İsrail güçleri ve Filistinli gençler arasında arbedede yaralı olabileceği ve tedavi gerebileceği için Şam Kapısı önüne geldik. İsrail güçleri bana ve 3 sağlıkçımıza sebepsiz saldırdı" ifadesini kullandı. Taha, İsrail güçlerinin ekibin üzerinde sağlıkçı yeleği olmasına rağmen ettiğini dile getirdi.

İsrail güçleri, Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da teravih namazı kılan Filistinlilerin toplanmaları ve oturmalarını engellemek amacıyla Şam Kapısı'nda 13 Nisan'da barikatlar kurmuştu. Barikatların kurulmasını reddeden Filistinliler, İsrail güçleri ile günlerdir çatışıyor. İsrail güçleri, Filistinli gençlere müdahale etmeyip barikatların kaldırılmasına müsaade etmesine rağmen şimdiye kadar Kudüs'ün farklı yerlerinde arbede yaşanıyor.

- İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı- Olayda 4 sağlıkçı yaralandı
- İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı- Olayda 4 sağlıkçı yaralandı
- İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı- Olayda 4 sağlıkçı yaralandı
- İsrail güçlerinden Filistinli sağlık ekiplerine saldırı- Olayda 4 sağlıkçı yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUHAMMED RABAH

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