İsrail güçlerinden Batı Şeria ve Kudüs'teki Gazze'ye destek gösterilerine müdahale: 8 yaralı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı.

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ün çeşitli bölgelerinde, saldırı altındaki Gazze Şeridi'ne destek amacıyla düzenlenen gösterilere gerçek ve plastik mermilerle müdahalesinde 8 Filistinli yaralandı.

Filistinliler, akşam saatlerine doğru Batı Şeria'nın Ramallah, Nablus, El Halil ve Beytullahim kentlerinin çevresindeki İsrail kontrol noktaları yakınlarında Gazze Şeridi'ne destek gösterileri düzenledi.

İsrail askerleri, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek ve plastik mermiyle müdahalede bulundu.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin müdahalesinde 4 Filistinlinin gerçek mermi, 4 Filistinlinin de plastik mermi ile vurularak yaralandığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca onlarca Filistinlinin de İsrail askerlerince atılan göz yaşartıcı gaz nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdiği ifade edildi.

Batı Şeria'daki olaylar devam ediyor.

İsrail güçlerinin 10 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria'da düzenlenen Gazze'ye destek gösterilerine müdahalesinde 19 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ramazan ayında ibadet edenlere saldırması ve Şeyh Cerrah Mahallesi sakinlerini evlerinden zorla çıkarma planı bölgede gerginliği tırmandırmıştı.

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in 10 Mayıs'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk, 35'i kadın olmak üzere 200 kişi yaşamını yitirdi, 1307 kişi yaralandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esat Fırat