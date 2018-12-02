İsrail Güçlerinden Batı Şeria'daki Gösteriye Müdahale

İşgal altındaki Batı Şeria'da gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güçleri plastik mermi ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde toplanan bir grup Filistinli gösterici, İsrail'in işgal altındaki Doğu Kudüs'te Fetih hareketi yetkililerini gözaltına almasını protesto etti.

Nablus şehir merkezinden, İsrail'e ait askeri kontrol noktasına doğru yürüyen göstericilere İsrail güçleri müdahalede bulundu.

İsrail güçleri, göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullanırken, göstericiler de askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valisi Adnan Gays'ın da aralarında bulunduğu bazı Filistinli yetkililer, geçen hafta Doğu Kudüs'te gözaltına alınmıştı.

Vali Gays ve beraberindeki Fetih hareketi mensubu 9 kişi bugün görülen duruşmada serbest bırakıldı.