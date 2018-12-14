İsrail Güçlerinden Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale - El-Bire

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Ramallah'ın El-Bire bölgesi

İsrail askerlerinin göz yaşartıcı gaz ile müdahalesi

Yakılan lastiklerden yükselen dumanlar

Filistinli göstericilerin taş atması

Müdahale sonucu yaralanan bir göstericinin ambulansa taşınması İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde Ayrım Duvarı ve Yahudi yerleşim birimleri karşıtı protesto düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde 5 kişi yaralandı.

Filistinliler, Batı Şeria'nın çeşitli kentlerinde cuma namazı sonrası Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto için gösteri düzenledi.

Ramallah'ın El-Bire bölgesinde gösteri düzenleyen Filistinlilere İsrail güçleri, göz yaşartıcı gaz, gerçek ve plastik mermilerle müdahale etti. Filistinli göstericiler ise İsrail askerlerine taş atarak karşılık verdi.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.