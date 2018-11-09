İsrail Güçlerinden Batı Şeria'daki Gösterilere Müdahale

İsrail güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto eden Filistinlilere müdahalesinde 1 sağlık çalışanı yaralanırken, 3 Filistinli gözaltına alındı.

Filistinliler, Batı Şeria'daki Ramallah kenti yakınlarında bulunan Ras Karkar beldesi ve Nablus kentine bağlı Kafr Kaddum köyünde cuma namazının ardından İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ayrım Duvarı'nı protesto etmek için toplandı.

İsrail güçleri, göstericilere göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale ederken, Filistinli göstericiler ise askerlere taş atarak karşılık verdi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamaya göre, İsrail güçleri Ras Karkar beldesinde bir ambulansa plastik mermiyle ateş açtı. Açılan ateş sonucu ambulansın camı kırıldı, kırılan cam parçalarının isabet ettiği ambulans şoförü olayda yaralandı.

Yerel kaynaklar, Ras Karkar'daki gösterilere katılan 3 Filistinli gencin de İsrail güçlerince gözaltına alındığını aktardı.

Öte yandan görgü tanıkları, Kafr Kaddum'da da İsrail güçlerinin Filistinli göstericileri dağıtmak için plastik mermi ve göz yaşartıcı gaz kullandığını belirtti.

Filistin'de 2000 yılında patlak veren Aksa İntifadası'nın (2. İntifada) ardından İsrail yönetimi, 2002 yılında "güvenlik" gerekçesiyle Batı Şeria ile İsrail arasına Ayrım Duvarı inşasına başlamıştı. Ayrım Duvarı nedeniyle Batı Şeria'daki 3 milyona yakın Filistinli, işgal altındaki Doğu Kudüs ve İsrail'e geçemiyor.

Ayrım Duvarı ve yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri inşasına karşı her hafta cuma günü düzenlenen gösterilere İsrail askerleri gerçek ve plastik merminin yanı sıra göz yaşartıcı gaz ve bazen tazyikli atık suyla müdahale ediyor.